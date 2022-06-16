Москва, 16 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Спасти жизни многих жителей России можно, усовершенствовав подход к трансплантации органов, пишет автор ИА REGNUM Максим Петров в материале «В поисках доноров: как выжить в очереди на трансплантацию».

John Campbell Почка

Решения предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. Он выступил с инициативой расширить список живых доноров для самой распространённой операции по трансплантации — пересадке почек. По действующему закону, принятому ещё 30 лет назад, операция возможна лишь при наличии генетического родства. Согласно предложению, список может быть расширен на супругов, проживших в браке не менее года, на людей, у которых есть совместные дети, а также на случаи приёмного родства.

Вторая инициатива — создать международный фонд для помощи в пересадке трупных органов по опыту Eurotransplant, объединяющего восемь стран ЕС. Идея подразумевает и технологическое решение — информационную систему, позволяющую найти органы удалённо, по характеристикам.

В Совете Федерации и Минздраве с предложениями Дмитрия Давыдова ознакомились и «приняли к сведению», но дальше дело не пошло. Тем временем очереди на пересадку значительно превышают объёмы операций. Например, в 2019 году проведено 2,4 тыс. пересадок органов, в то время как очередь составляет 9,5 тыс. человек. Многие просто не доживают до шанса поправить здоровье. Чтобы переломить эту ситуацию, необходимо изменить организацию процесса. Надеемся, что государство все же поддержит инициативы Давыдова законодательно.