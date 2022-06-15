Екатеринбург, 15 июня, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В Свердловской области 16 июня возможны грозы, дожди и сильный ветер. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает областной главк МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

По данным синоптиков, ветер может достигать 17 м/с. Гражданам рекомендуют соблюдать соответствующие меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, первая половина июня оказалась в Свердловской области в основном прохладной и дождливой. Однако на нынешней неделе здесь заметно потеплело.