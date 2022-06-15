Тунис, 15 июня, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Аэропорты Туниса отменяют рейсы 16 июня из страны из-за общенациональной забастовки, объявленной крупнейшим профсоюзом республики — Всеобщим Тунисским объединением труда. Об этом 15 июня сообщило агентство Reuters, ссылаясь на слова официального представителя профсоюза Ваджиха Зиди.

(сс) Aaron Parecki В ожидании рейса

Ваджиха Зиди «Все, запланированные на 16 июня, международные и внутренние рейсы будут отменены с 00:00».

По словам профсоюзного деятеля, отменены также будут и рейсы круизных лайнеров.

Напомним, Всеобщее Тунисское объединение труда оказывают сильное влияние на политические решения в стране. 23 мая оно отказалось участвовать в так называемом национальном диалоге, который ранее объявил президент Туниса Каис Саид, из-за того, что к нему не допустили гражданские политические партии.