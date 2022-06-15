Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Тема возвращения Россией своих исконных территорий вызвала волнение у американского журналиста Фредкрика Пляйтгена на Петербургском международном экономическом форуме. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Журналист CNN поднял тему возвращения территорий Россией, затронутую в связи с 350-летием Петра Великого президентом страны Владимиром Путиным. Напомнив слова Путина о том, что и сегодня Россия занимается возвращением своих территорий, Пляйтген спросил, не идёт ли речь о «нарушении международного права».

Сначала российский дипломат предложила американскому гостю вспомнить о том, что заядлыми нарушителями международного права являются США, что подтверждается политикой Вашингтона в Косово, Ираке, Сирии.

Затем она напомнила о явных нарушениях международного права, которые осуществляет Украина в Донбассе, а США всего этого не видят. В итоге Захарова, уже переключившись на следующий вопрос, снова обратилась к Пляйтгену с догадкой:

«Я наконец поняла, почему представитель CNN так волнуется. Я никак не могла понять по поводу «исторических земель» . Вы про Аляску, что ли?»

Читайте также: Путин напомнил, как Европа не признавала расширения России при Петре