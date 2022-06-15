Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Архангельская область на Петербургском международном экономическом форуме заключила соглашение с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

«Это давний партнёр Архангельской области. За четыре года работы платформы в её проектах приняли участие больше 34 тысяч жителей нашего региона и 122 из них стали победителями. Договорились с генеральным директором АНО «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым продолжать вовлекать нашу молодёжь в интересные и важные для области и страны проекты», — написал Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский губернатор предложил на ПМЭФ создать единый проект по поиску кадров для Арктики.