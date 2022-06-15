Москва, 15 июня, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Принудительное лицензирование может быть воспринято как пиратство в отношении интеллектуальной собственности и привести к череде судебных разбирательств в иностранной юрисдикции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал рассуждения о выгодах, которые может получить РФ от принудительного лицензирования.

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«Хотелось бы напомнить, что принудительное лицензирование в соответствии с российским Гражданским кодексом у нас возможно в двух случаях: во-первых, это изобретение, промышленный образец, опытная модель, а во-вторых, селекционная деятельность. Контент в этот перечень не входит, — отметил Сафонов. — Принудительное лицензирование предполагает передачу права на использование результата интеллектуальной деятельности от правообладателей третьим лицам. Если такой подход будет использован для производителей контента из недружественных стран, то это позволит российским поставщикам восполнить номенклатуру услуг для киноиндустрии, интернет-игр, информационных сервисов и прочего».

Однако, как подчеркнул Сафонов, это можно распространить только на тот контент, который был ранее поставлен или произведён в России.

«Принудительное лицензирование вряд ли законно применять к новому контенту, иначе это будет воспринято как пиратство в отношении интеллектуальной собственности и вызовет череду судебных разбирательств в иностранной юрисдикции, что может ухудшить отношение к российским компаниям, — предупредил Сафонов. — При том характере судебных разбирательств, которые мы видели в отношении наших энергетических компаний, можно заранее предугадать негативный результат и увеличить риски взысканий в отношении замороженных золотовалютных резервов России».

Как полагает Сафонов, более простой метод — это выкуп этих прав либо использование китайского опыта: «отсутствие» возможности контроля за деятельностью частных компаний, которые на свой страх и риск копируют результаты интеллектуальной деятельности.

Напомним, что вопрос о пользе принудительного лицензирования подняли 15 июня на сессии Петербургского международного экономического форума «Пираты контентного моря: будущее онлайн-платформ».