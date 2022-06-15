Лондон, , 18:29 — REGNUM Около 200 тысяч домов на побережье Англии окажутся в опасности к 2050 году из-за повышения уровня моря из-за климатических изменений, 15 июня пишет The Guardian.

Кацусика Хокусай. «Большая волна в Канагаве», 1823—1831

Комментируя результаты исследования на эту тему, ученый Пол Сайерс заявил, что британские власти продолжат «обеспечивать защиту от стихийных бедствий», однако для жителей побережья «этого может оказаться недостаточно».

Пол Сайерс «Нужно провести национальную дискуссию на тему степени опасности, в которой оказались эти люди, и каким образом им можно помочь без вреда для окружающей среды».

Из-за глобального потепления уровень моря у берегов Англии поднимется к 2050 году приблизительно на 35 см. В результате усиления эрозии береговой линии во время штормов волны поднимаются на большую высоту.

Наиболее уязвимыми считают города, которые находятся на территории северо-запада, юго-запада и юго-востока Англии.

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