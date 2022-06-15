Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM В Республике Карелия, на заводе «Авангард» в Петрозаводске, запустят производство экранопланов. Об этом 15 июня сообщил глава региона Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Соглашение с группой компаний «Фиуме» подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Экраноплан vk.com/aparfenchikov

Завод будет производить высокоскоростные транспортные средства — экранопланы, которые можно использовать для организации санитарных и инспекционных рейсов в те места, куда трудно попасть обычной технике. Также этот транспорт можно использовать для доставки вахтовиков на рабочие точки.

Через полтора года производство экранопланов будет запущено. За 24 месяца «Авангард» сможет выпускать 20 транспортных средств.

В рамках первого заказа изготовят десять таких машин. Карелия ведёт переговоры с представителями Южной Кореи, Таиланда и Филиппин.

«А для нас главное — это создание квалифицированных рабочих мест с достойной зарплатой. В приоритете — прием на работу жителей республики, сотрудничество с нашими учебными заведениями», — отметил Артур Парфенчиков.