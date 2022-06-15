Баткен, Киргизия, 15 июня, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Ситуация в местности Булак-Башы на границе Киргизии с Таджикистаном, где недавно произошёл вооружённый конфликт между таджикскими и киргизскими пограничниками, остаётся напряжённой. Об этом заявил губернатор Баткенской области Абдикарим Алимбаев на встрече с журналистами.

Gps.gov.kg Пограничники Киргизии

По словам полномочного представителя президента Киргизии, накануне, 14 июня, он провёл переговоры с коллегой из Согдийской области Таджикистана. Также состоялась встреча руководителей региональных подразделений пограничных служб.

Читайте также: Почему Киргизия и Таджикистан стреляют друг в друга?

Высокопоставленный киргизский чиновник отметил, что конфликтные ситуации на спорных участках границы продолжат возникать до тех пор, пока власти двух стран не завершат процесс делимитации и демаркации общих рубежей.

«На настоящий момент согласовано лишь 56% от общего количества спорных участков на киргизско-таджикской границе», — подытожил Алимбаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня на границе Киргизии и Таджикистана случилось очередное обострение, переросшее в перестрелку между пограничниками двух стран. В результате чего погиб один человек, ещё трое получили ранения.

Отметим, что предыдущий вооружённый конфликт на киргизско-таджикском рубеже произошёл 3 июня 2022 года. В ходе боестолкновения один киргизский пограничник получил огнестрельное ранение в голову и ещё один оказался травмирован при погрузке груза.

Читайте также: «Заинтересованных в конфликте на границе нужно искать в Душанбе» — эксперт