София, , 17:52 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о намерении выплатить ряд компенсаций семьям, в которых проживают дети дошкольного возраста. Об этом 15 июня сообщает софийская газета «Факты».

Кот и ребенок Цитата мф Кот, который гулял сам по себе. реж.Александра Снежко-Блоцкая . 1968. СССР

Согласно официальной информации, в первую очередь дополнительными средствами будут обеспечены родители, чьим малолетним сыновьям или дочерям по каким-либо причинам был закрыт доступ в детсады или кружки по интересам. Кроме того, финансовую помощь получат воспитатели детдомов семейного типа.

Как утверждают болгарском правительстве, в дальнейшем представители местных властей расширят список соответствующих категорий получателей.

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