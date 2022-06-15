Санкт-Петербург, 15 июня 2022, 17:46 — REGNUM Правительство Мурманской области и компания «Мегафон» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан губернатором региона Андреем Чибисом и гендиректором компании Хачатуром Помбухчаном сегодня, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Стороны отметили, что сотрудничество, которое закреплено соглашением, будет способствовать цифровизации экономики региона и развитию услуг связи.
Как сообщало ИА REGNUM, мурманская область подпишет десяток соглашений на ПМЭФ.