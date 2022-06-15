Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM Правительство Мурманской области и компания «Мегафон» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан губернатором региона Андреем Чибисом и гендиректором компании Хачатуром Помбухчаном сегодня, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Символика оператора «МегаФон»

Стороны отметили, что сотрудничество, которое закреплено соглашением, будет способствовать цифровизации экономики региона и развитию услуг связи.

«Текущее подписание с МегаФоном включает в себя дальнейшее сотрудничество в сфере связи и возможность получения новых инструментов для эффективного взаимодействия, в том числе привлекая специалистов компании к вопросам развития информационно-телекоммуникационных технологий в Мурманской области», — подчеркнул губернатор региона Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманская область подпишет десяток соглашений на ПМЭФ.