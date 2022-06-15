Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Ослаблять поставки вооружений Украине нельзя, так как сейчас «ставки слишком высоки», заявил 15 июня министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Брюссель.

Заявление об этом он сделал в ходе встречи группы по координации военной помощи Украине.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, страны Запада «не могут позволить себе ослабления помощи Киеву».

При этом Ллойд заявил, что Запад должен «предпринимать больше усилий и ещё сильнее обеспечивать Украину возможностью защищать себя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США заявил, что более 45 государств оказывают или уже оказали военную помощь Украине с 24 февраля

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