Москва, , 17:35 — REGNUM В РФ следует ждать дальнейшего роста цен на строительные материалы, который будет сдерживаться уровнем платежеспособности потребителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ на 165% вырос спрос на покупку стройматериалов.

Ремонт

«Жители РФ активно ремонтируют новостройки, квартиры и загородные дома, приобретенные в 2020–2021 годах, что видно в статистике продаж строительных материалов и создает давление повышенного спроса на производителей, — сказал Цыганов. — Часть ранее использовавшихся импортных стройматериалов замещается на российские или товары из дружественных стран, но повышение затрат на логистику, продвижение новых товаров и дефицит предложения весной 2022 года также давят на цены. Сейчас начинается реализация льготных программ ипотечного кредитования на индивидуальное жилищное строительство без привлечения застройщика, это тоже создаст дополнительный спрос со стороны населения».

Поэтому, как полагает Цыганов, до насыщения рынка стройматериалов или исчерпания этих факторов можно ожидать продолжения роста цен, которое будет сдерживаться уровнем платежеспособности потребителей и насыщением внутреннего рынка из-за переориентации продаж с экспорта на собственных потребителей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов рассказал, стоимость каких стройматериалов в РФ окажется наиболее стабильной.

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