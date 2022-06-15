Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM В рамках XXV Петербургского международного экономического форума Новгородская область подпишет около 30 соглашений, при этом увеличит общий объём инвестиций по сравнению с прошлогодним участием. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе правительства региона.

ПМЭФ-2022 Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Во главе делегации региона на ПМЭФ будет работать губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Как отмечают в пресс-службе, подписание соглашений на форуме позволит создать 620 новых рабочих мест. На своём стенде регион представил новые проекты.

Так, компания «Антарес софтер групп» приступит к разработке ПО для мониторинга уровня сахара в крови, в этом направлении будет применяться искусственный интеллект. На проведение исследования направят 100 миллионов рублей.

Производство увеличится на предприятии «Волховец» за счёт модернизации процесса. В работу завода инвестируют 1,5 млрд рублей. А на производство клапанов для тяжелой техники компания «Пауэрз» направит 100 млн рублей для строительства цеха и закупки необходимого оборудования.

Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. В мероприятии участвуют не только регионы России, но и зарубежные государства.