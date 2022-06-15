Москва, 15 июня, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин назвали российско-китайские отношения партнёрством беспрецедентно высокого уровня, которое постоянно совершенствуется, сообщает 15 июня пресс-служба Кремля.

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При этом Путин и Си Цзиньпин заявили о планах углубления сотрудничества и стратегического взаимодействия.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе которого проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня. Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях», — указано в сообщении пресс-службы.

«При обсуждении ситуации на мировой арене подчеркивалось, что Россия и Китай, как и ранее, выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений», — подчеркивает пресс-служба Кремля.