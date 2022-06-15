Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме обсудили перспективы ремонта судов в Архангельской области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

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«Наш регион обладает всеми компетенциями и необходимыми мощностями для выполнения этой задачи. Это становится особенно важно в условиях отказа ряда зарубежных стран в ремонте наших судов. До недавнего времени половина арктических судов коммерческого флота ремонтировалась за рубежом», — написал чиновник.

Он отметил, что в Архангельской области ремонтируется порядка 25% судов арктического флота.

«По прогнозным данным судовладельцев, потребность в доковом ремонте в ближайшие годы вырастет в 2,5 раза, что потребует развития доковой инфраструктуры. Мы готовы обеспечить всестороннюю поддержку проектам по строительству новых судоремонтных мощностей», — отметил Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, Филипп Киркоров на ПМЭФ заявил, что планирует построить сеть торговых центров по всей России.