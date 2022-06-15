Симферополь, 15 июня, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Пассажирское железнодорожное сообщение планируется восстановить между Республикой Крым и освобождёнными территориями с 1 июля, пока в тестовом режиме. Об этом сообщил 15 июня журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.

Павел Ищенко ИА REGNUM Поезда

Планируется, что будет курсировать одна пара поездов из трёх вагонов, единовременно будет возможна перевозка 160 пассажиров.

«Задача — запустить пассажирское сообщение, пока планируем, что будет ходить одна пара, тестовая, с 1 июля. Три вагона, где-то 160 пассажиров в одну сторону и 160 в другую. Посмотрим, какой будет пассажиропоток», — сказал журналистам Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля Крым и освобождённые территории (речь идёт прежде всего о Херсонской и Запорожской областях) свяжет пассажирское автобусное сообщение.