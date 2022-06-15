Москва, 15 июня, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Зампред комиссии по экономике Общественной палаты РФ Илья Сёмин считает, что на освобождённых территориях ЛНР и ДНР в ближайшее время будут зафиксированы высокие темпы экономического роста.

«Донбасс — промышленно очень богатый регион. Он был богат в Советском Союзе, был богат и после. Сохранилась сырьевая база — от угля до черной металлургии и химической промышленности. Это означает, что там есть не только производство, но и компетенции, подготовленные кадры», — рассказал он в беседе с корреспондентом

«Кроме того, в этих регионах сейчас активно начнется строительство. А это очень экономически емкая отрасль, в ней на каждый вложенный рубль приносит как минимум пять рублей смежным сферам. Там, где развивается стройка, рядом развиваются пять других компаний, которые помогают строительству», — отметил Илья Сёмин.