София, , 16:10 — REGNUM Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии задержали в городе Перник на западе страны Васила Михайлова, подозреваемого в избиении известного болгарского футболиста, бывшего капитана команды «Шахтер» (Перник) Румена Андонова. Об этом 15 июня сообщает софийская газета «24 часа».

Арест Nbmlawyers.com

Согласно официальной информации, В. Михайлов приходится сыном влиятельному прокурору, из-за чего расследование указанного дела взяла под свой контроль Генпрокуратура Болгарии. По некоторым данным, при задержании подозреваемый гражданин, являющийся чемпионом по кикбоксингу, оказал правоохранителям сопротивление.

По версии следствия, в ходе конфликта с В. Михайловым 13 июня нынешнего года в Софии Андонов получил тяжелые травмы. Футболист был доставлен в реанимацию столичной клиники «Пирогов», сейчас его состояние опасений врачам не внушает.

По некоторым данным, Михайлов-младший проходит обвиняемым по пяти разбойным нападениям. При этом ранее все открытые против него уголовные дела до суда не доходили.

Ведется следствие. Если вина подозреваемого в избиении футболиста будет доказана в суде, ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.