София, 15 июня 2022, 16:10 — REGNUM Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии задержали в городе Перник на западе страны Васила Михайлова, подозреваемого в избиении известного болгарского футболиста, бывшего капитана команды «Шахтер» (Перник) Румена Андонова. Об этом 15 июня сообщает софийская газета «24 часа».
Согласно официальной информации, В. Михайлов приходится сыном влиятельному прокурору, из-за чего расследование указанного дела взяла под свой контроль Генпрокуратура Болгарии. По некоторым данным, при задержании подозреваемый гражданин, являющийся чемпионом по кикбоксингу, оказал правоохранителям сопротивление.
По версии следствия, в ходе конфликта с В. Михайловым 13 июня нынешнего года в Софии Андонов получил тяжелые травмы. Футболист был доставлен в реанимацию столичной клиники «Пирогов», сейчас его состояние опасений врачам не внушает.
По некоторым данным, Михайлов-младший проходит обвиняемым по пяти разбойным нападениям. При этом ранее все открытые против него уголовные дела до суда не доходили.
Ведется следствие. Если вина подозреваемого в избиении футболиста будет доказана в суде, ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.