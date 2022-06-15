Берлин, 15 июня, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Оценку профильного министра ФРГ о том, что у сокращения поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток» якобы «политические» причины, разделяет немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом 15 июня заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«Канцлер Шольц следует оценке профильного министра экономики и климата в этом вопросе», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-канцлер ФРГ, министр экономики страны Роберт Хабек заявил, что считает «политическим» решение Газпрома о снижении прокачки газа по трубопроводу «Северный поток».