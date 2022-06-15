Ереван, 15 июня 2022, 15:53 — REGNUM Большинство депутатов Армении проголосовали за ратификацию соглашения по применению военных спутников вместе с другими странами-членами Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.
Документ на рассмотрение представил замминистра обороны Армении Арман Саркисян. Он заявил, что соглашение позволит усилить надёжность управления вооружёнными силами республики. В частности, Армения получит доступ к данным российских военных спутников.
При этом соглашение принимается с оговоркой. В случае присоединения к нему новой страны, Армения может пересмотреть участие в этом проекте. Ранее к соглашению присоединились Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан.
Стоит отметить, в мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в космос запущен первый армянский спутник.
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