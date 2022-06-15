Осло, 15 июня, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Возможность поставок киевскому режиму дополнительных противокорабельных ракет изучают в настоящее время британские власти. Об этом 15 июня заявил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес на пресс-конференции в Осло, его слова приводит агентство Reuters.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

Как указал Уоллес, обещанные Киеву Британией реактивные системы залпового огня будут поставлены в течение скорого времени и также в Лондоне рассматривают возможность поставок дополнительного оружия.

«Мы, конечно, изучаем еще большую (поставку) противокорабельных средств, чем мы уже определили, в семействе систем вооружения Brimstone. Мы также изучаем, можем ли мы выделить наши (противокорабельные системы) «Гарпун», чтобы пополнить (запасы) Нидерландов и Дании, хотя они немного отличаются», — сказал он.

Также глава минобороны Британии добавил, что в последнее время подготовка ВСУ становится важной наряду с поставками оружия, так как многие украинские нацисты уже «истощены».

«Украинские войска на востоке страны… Некоторые из них на фронте уже 90 дней, они истощены, в сфере артиллерии их часто превосходят по численности в очень высоком соотношении. Важно помочь Украине с ее способностью сменять людей на линии фронта», — пояснил Уоллес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что Великобритания с помощью Украины и Турции пыталась организовать ядерный удар по Белгороду или Ростову-на-Дону. Однако планы Лондона, Киева и Анкары сорвала специальная военная операция России на Украине.