Бухарест, , 15:50 — REGNUM Находящаяся в камере предварительного заключения в столице Болгарии Софии экс-министр туризма Румынии Елена Удря будет экстрадирована на родину 20 июня текущего года. Об этом со ссылкой на заявление главу МВД Румынии Лучиана Бодэ сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Полиция

По словам Бодэ, он получил гарантии болгарской стороны относительно того, что указанная процедура «будет осуществлена максимально быстро и с полным соблюдением международного законодательства». «В свою очередь, я заверил болгарских коллег, что никакой угрозы жизни и здоровью Удря в Румынии нет», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, Е. Удря была задержана 7 апреля представителями пограничной службы Болгарии при попытке незаконно пересечь болгарско-греческую границу. А накануне этого Высший кассационный суд Румынии приговорил ее к шести годам лишения свободы по обвинению о коррупции и взяточничестве. Ей инкриминировали «отмывание» более 8 млн леев ($1,7 млн), выделенных Бухарестом на проведение массового спортивного мероприятия.

В пятницу, 10 июня, Апелляционный суд Софии постановил экстрадировать Удря в Румынию для отбывания наказания «согласно румынским законам».

Ранее бывший министр заявила, что на родине ее «могут убить».