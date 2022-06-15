Рига, 15 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Директора 89 из 102 школ Риги опубликовали открытое письмо к руководству страны с описанием ситуации, в которой оказалось школьное образование страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Как сообщает местный портал press. lv, в письме речь идет о постоянно возрастающей нагрузке на педагогов, катастрофической хронической нехватке учителей. Предлагается незамедлительно взяться за решение этих проблем, а также ввести социальные льготы, которые бы помогли преподавателям пережить следующий отопительный сезон и привлекли бы в школы молодые кадры.

«Руководство школ, чтобы обеспечить учебный процесс, проблему нехватки педагогов решает, существенно увеличивая нагрузку на тех педагогов, которые есть, что ведет к перегрузкам, а следовательно, к выгоранию и уходу из школ тех, кто в нормальных условиях продолжили бы работу», — подчеркивается в письме.

Директора школ указывают не непрекращающиеся реформы, касающиеся как содержания, так и организации процесса школьного образования.

Письмо адресовано президенту Латвии Эгилу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру образования Аните Муйжниеце, мэру Риги Мартиньшу Стакису, а также абсолютно всем фракциям всех партий, представленных в Сейме и Рижской думе. Письмо также направлено и главе Латвийского профсоюза работников образования и науки Инге Ванаге.