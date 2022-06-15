Москва, 15 июня, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Российский 239-й танковый полк удостоен ордена Жукова за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован 15 июня на портале правовой информации.

Пресс-служба Западного военного округа Под Воронежем танкисты проводят учебные стрельбы

Это первый случай награждения воинского подразделения орденом Жукова с начала спецоперации. Орден присуждён за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов».

«Наградить Орденом Жукова 239 гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк», — говорится в указе.

Орден Жукова учредили в России 9 мая 1994 года.