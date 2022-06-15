Горловка, ДНР, 15 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования три раза в течение 20 минут обстреляли из артиллерии город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрелы Горловки со стороны киевских боевиков были зафиксированы в 14:10, 14:15 и 14:30 (совпадает с мск). В ходе первых двух из них по городу было выпущено по пять снарядов калибра 152 мм, а во время последнего — шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Сербии Владимир Толкач заявил, что граждане Украины в Сербии якобы не могут чувствовать себя в безопасности, если в этой стране проводятся мероприятия, во время которых используется символ «Z».