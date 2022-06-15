Лондон, 15 июня, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Лондонский апелляционный суд отклонил прошение о прекращении отправки просителей убежища в Руанду и оставил в силе решение британского правительства по этому поводу. Об этом сообщает Ariana News.

Великобритания

В число просителей убежища входят и афганские беженцы, большинство из которых бежали из Афганистана в Великобританию после возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

Британское правительство заявило, что направит часть просителей убежища из Великобритании в Руанду, и они останутся там до тех пор, пока их дела не будут рассмотрены.

Лондонский апелляционный суд отклонил ходатайство о прекращении отправки просителей убежища в Руанду и оставил в силе решение правительства Соединённого Королевства.

Против решения выступили Верховный комиссар ООН по делам беженцев и несколько правозащитных организаций.