Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Народный артист РФ, а по совместительству один из учредителей ООО «Строительные решения», Филипп Киркоров заявил, что планирует построить сеть торговых центров в России. Своими планами артист поделился 15 июня на XXV Петербургском международном экономическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Филипп Киркоров на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Филипп Киркоров, как один из учредителей ООО, принял участие в подписании документа о сотрудничестве с правительством Ленинградской области. В рамках соглашения на территории Всеволожского района появится торгово-развлекательный комплекс «Звезда».

Подписание соглашения о строительстве ТРК во Всеволожском районе Дарья Драй © ИА REGNUM

«Грех не начать что-то новое в Санкт-Петербурге, ну, не в самом, в Ленинградской области», — заявил народный артист, подчеркнув, что на экономическом форуме он присутствует впервые.

Филипп Киркоров на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мне захотелось открыть новые грани своих возможностей, не только как артист, шоумен, но и как бизнесмен. Периодически я, так скажем, присутствовал в своей жизни как бизнесмен, но так глобально ещё нет», — отметил Киркоров.

Филипп Киркоров на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM Подписание соглашения о строительстве ТРК во Всеволожском районе Дарья Драй © ИА REGNUM

Филипп Киркоров также сообщил, что хочет помочь экономике России в развитии. Он акцентировал внимание на том, что мы живём сейчас в очень интересное время и имеем различные возможности, которые нужно правильно использовать. К тому же на строительстве одного ТЦ артист не собирается останавливаться.

Филипп Киркоров на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

«Создадим, построим красивый торгово-культурный центр. Он одноэтажный, в микрорайоне-миллионнике Новосаратовка в области. Ну, а в рамках моего большого тура по стране я буду встречаться местами с руководителями, если будет такая возможность, будем искать новые места, чтобы создать сеть торговых комплексов по всей стране», — поделился планами Киркоров.

Артист подчеркнул роль Петербурга в его судьбе: первая большая награда гран-при, все концерты и премьеры проходили в этом городе, даже в брак Киркоров вступил в Северной столице.

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