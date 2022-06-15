Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Народный артист РФ, а по совместительству один из учредителей ООО «Строительные решения», Филипп Киркоров заявил, что планирует построить сеть торговых центров в России. Своими планами артист поделился 15 июня на XXV Петербургском международном экономическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров на ПМЭФ 2022

Филипп Киркоров, как один из учредителей ООО, принял участие в подписании документа о сотрудничестве с правительством Ленинградской области. В рамках соглашения на территории Всеволожского района появится торгово-развлекательный комплекс «Звезда».

Дарья Драй ИА REGNUM Подписание соглашения о строительстве ТРК во Всеволожском районе

«Грех не начать что-то новое в Санкт-Петербурге, ну, не в самом, в Ленинградской области», — заявил народный артист, подчеркнув, что на экономическом форуме он присутствует впервые.

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров на ПМЭФ 2022

«Мне захотелось открыть новые грани своих возможностей, не только как артист, шоумен, но и как бизнесмен. Периодически я, так скажем, присутствовал в своей жизни как бизнесмен, но так глобально ещё нет», — отметил Киркоров.

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров на ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Подписание соглашения о строительстве ТРК во Всеволожском районе

Филипп Киркоров также сообщил, что хочет помочь экономике России в развитии. Он акцентировал внимание на том, что мы живём сейчас в очень интересное время и имеем различные возможности, которые нужно правильно использовать. К тому же на строительстве одного ТЦ артист не собирается останавливаться.

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров на ПМЭФ 2022

«Создадим, построим красивый торгово-культурный центр. Он одноэтажный, в микрорайоне-миллионнике Новосаратовка в области. Ну, а в рамках моего большого тура по стране я буду встречаться местами с руководителями, если будет такая возможность, будем искать новые места, чтобы создать сеть торговых комплексов по всей стране», — поделился планами Киркоров.

Артист подчеркнул роль Петербурга в его судьбе: первая большая награда гран-при, все концерты и премьеры проходили в этом городе, даже в брак Киркоров вступил в Северной столице.