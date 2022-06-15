Париж, 15 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Европейский центральный банк проведет экстренное заседание в разгар резкого роста ставок по суверенным займам, сообщает Le Figaro.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

«Нормализация европейской денежно-кредитной политики должна осуществляться постепенно и заранее», — заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, когда Европейский центральный банк проводит экстренное заседание в связи с ростом ставок по суверенным займам.

«Мы не хотим жестокости, мы не хотим решения, которое могло бы застать экономических игроков врасплох и которое в конечном итоге создало бы больше экономических трудностей, чем что-либо еще», — отметил министр, выступавший в кулуарах выставки Vivatech в Париж.

«Мы можем ясно видеть, что то, что гарантирует поддержание роста — что является нашим приоритетом — поддержание создания рабочих мест, способность финансировать экологический переход, — это видимость», — уточнил Брюно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным института национальной статистики и экономических исследований (INSEE), индекс потребительских цен за май вырос на 5,2%.

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