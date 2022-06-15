Судак, Крым, 15 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Театральный проект «Русские сезоны» Сергея Дягилева пройдёт в августе 2022 года в Крыму в рамках фестиваля «Таврида. АРТ». Об этом 15 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе арт-кластера.

Пресс-служба арт-кластера «Таврида» «Мир русского искусства». Номер из гала-концерта 3

Резиденты арт-кластера «Таврида» и солисты балета и оперы Большого и Мариинского театров исполнят программу, посвященную 150-летию антрепренера. «Сергей Дягилев, по сути, первый в нашей стране арт-менеджер и продюсер международного уровня. Он открыл миру целую плеяду музыкальных гениев, танцовщиков, певцов, художников, декораторов и сформировал спрос на русскую культуру. Его «Русские сезоны» спровоцировали эстетическую революцию не только на сцене, но и в повседневной жизни. Мода на всё русское была трендом в Европе. Это наследие невозможно отменить, и мы хотели бы, чтобы на «Тавриде» постановки в лучших дягилевских традициях проходили регулярно», — прокомментировал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

ИА REGNUM напоминает, что фестиваль «Таврида. Арт» пройдёт с 15 по 19 августа 2022 года. В качестве площадки выбран Крым, город Судак.