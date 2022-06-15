Москва, 15 июня, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Идеология ограниченной ядерной войны отвергается Россией и обвинения ее в этом со стороны Запада являются беспочвенными. Об этом 15 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

Mid.ru Сергей Рябков

«Мы отрицаем саму идеологию ограниченной ядерной войны, столь свойственную американцам и их военным планировщикам», — сказал он.

Также замглавы МИД РФ отметил, что западные страны пытаются обвинить Москву в том, что она якобы ведет некую риторическую «игру» по вопросу о гипотетическом применении ядерного оружия.

«Это совершенно не соответствует действительности. Это негодные аргументы, но мы привыкли к тому, что Западу ничего уже не осталось, кроме передергивания и фейков», — подчеркнул Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим не потратит одного доллара или евро из получаемой им от Запада помощи на восстановление Донбасса.