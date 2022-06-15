Ростов-на-Дону, , 14:55 — REGNUM Ростовская область представит на Петербургском международном экономическом форуме более 70 проектов на общую сумму, превышающую 650 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Ростовской области 15 июня.

ПМЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам руководителя Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова, за последние десять лет Ростовская область заключила на форуме в городе на Неве соглашения более чем на 260 млрд рублей.

«Рекордным остаётся 2019 год, когда были подписаны соглашения на 187,5 млрд рублей, в том числе по проектам «Новошахтинского завода нефтепродуктов» на 177 млрд рублей, которые реализуются, включены в «губернаторскую сотню» приоритетных инвестпроектов региона. В прошлом году на форуме в Санкт-Петербурге губернатор Василий Голубев подписал соглашения более чем на 20 млрд рублей. На ПМЭФ-2022, как ожидаем, этот результат будет превзойдён», — отметил он.

Международный форум начался в северной столице 15 июня и продлится до 18 июня.

ИА REGNUM напоминает, что общая сумма соглашений, заключённых Ростовской областью на полях ПМЭФ-2021, составила почти 21 млрд рублей. В первую очередь донская делегация нашла партнёров для развития агропромышленного комплекса, энергетики и цифровых технологий, транспорта и торговли. Итогом деловых встреч стало подписание 12 инвестиционных соглашений.

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