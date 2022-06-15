Ростов-на-Дону, 15 июня, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Ростовская область представит на Петербургском международном экономическом форуме более 70 проектов на общую сумму, превышающую 650 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Ростовской области 15 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

По словам руководителя Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова, за последние десять лет Ростовская область заключила на форуме в городе на Неве соглашения более чем на 260 млрд рублей.

«Рекордным остаётся 2019 год, когда были подписаны соглашения на 187,5 млрд рублей, в том числе по проектам «Новошахтинского завода нефтепродуктов» на 177 млрд рублей, которые реализуются, включены в «губернаторскую сотню» приоритетных инвестпроектов региона. В прошлом году на форуме в Санкт-Петербурге губернатор Василий Голубев подписал соглашения более чем на 20 млрд рублей. На ПМЭФ-2022, как ожидаем, этот результат будет превзойдён», — отметил он.

Международный форум начался в северной столице 15 июня и продлится до 18 июня.

ИА REGNUM напоминает, что общая сумма соглашений, заключённых Ростовской областью на полях ПМЭФ-2021, составила почти 21 млрд рублей. В первую очередь донская делегация нашла партнёров для развития агропромышленного комплекса, энергетики и цифровых технологий, транспорта и торговли. Итогом деловых встреч стало подписание 12 инвестиционных соглашений.

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