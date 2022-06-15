Москва, , 14:52 — REGNUM Развитие отечественного аналога упаковочной продукции ТетраПак является исключительно важной задачей, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

Продукты в упаковке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Разработка отечественной упаковки позволит снизить зависимость нашего рынка от желаний и предпочтений правительства Швеции, которое безоговорочно присоединилось к антироссийским санкциям.

Разумеется, развитие российской упаковки сопряжено с проблемами технологической подготовленности и вооружённости. Как следует из слов госпожи Абрамченко данные проблемы хоть и не на 100%, но были преодолены.

Очевидно, что развитие отечественного производства упаковки будет оказывать мультипликативный эффект на всю пищевую отрасль, так и на всю экономику в целом, создавая дополнительные высококвалифицированные рабочие места.

А вот одним из решений технологических проблем может стать национализация заводов ТетраПак в случае их окончательного ухода из России, учитывая, что как раз 14 июня правительство Швеции запретило компании ТетраПак экспорт ее продукции в Россию», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проходит эксперимент для создания упаковки для продовольственных товаров вместо ТетраПак, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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