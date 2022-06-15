Брюссель, 15 июня 2022, 14:52 — REGNUM Министры обороны стран НАТО, участвующие в двухдневной встрече, которая начнется в среду 15 июня, обсудят увеличение поставок оружия Украине, а также заявки Швеции и Финляндии на вступление в военный альянс, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, как передает об этом Associated Press.
Встреча, которая состоится менее чем за две недели до саммита лидеров НАТО в Испании, проходит в условиях, когда Киев просит Запад прислать больше вооружений.
«Союзники намерены продолжать поставлять военное оборудование, необходимое Украине для победы, включая тяжелое вооружение и системы дальнего действия», — сказал Столтенберг.
Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен выступить на мадридском саммите 29–30 июня лично или в режиме видеоконференции.
В своем обращении к нации Зеленский просил у Запада об ускорении поставок оружия, в частности систем противоракетной обороны.
15 июня министр обороны США Ллойд Остин проведет в брюссельской штаб-квартире НАТО встречу с представителями около 50 стран, чтобы обсудить поставки оружия на Украину.
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