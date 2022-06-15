Брюссель, 15 июня, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Министры обороны стран НАТО, участвующие в двухдневной встрече, которая начнется в среду 15 июня, обсудят увеличение поставок оружия Украине, а также заявки Швеции и Финляндии на вступление в военный альянс, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, как передает об этом Associated Press.

President.gov.ua Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Украине

Встреча, которая состоится менее чем за две недели до саммита лидеров НАТО в Испании, проходит в условиях, когда Киев просит Запад прислать больше вооружений.

«Союзники намерены продолжать поставлять военное оборудование, необходимое Украине для победы, включая тяжелое вооружение и системы дальнего действия», — сказал Столтенберг.

Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен выступить на мадридском саммите 29–30 июня лично или в режиме видеоконференции.

В своем обращении к нации Зеленский просил у Запада об ускорении поставок оружия, в частности систем противоракетной обороны.

15 июня министр обороны США Ллойд Остин проведет в брюссельской штаб-квартире НАТО встречу с представителями около 50 стран, чтобы обсудить поставки оружия на Украину.