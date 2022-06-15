* запрещённая в России организация

Алжир, 15 июня, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Подразделения Народной национальной армии (ННА) Алжира провели серию спецопераций вблизи государственной границы с Марокко. Об этом 15 июня сообщает Algerie Presse Service со ссылкой на министерство обороны Алжира.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

По данным военного ведомства, в ходе антитеррористических мероприятий военными была обнаружена сеть снабжения боевиков «Аль-Каиды в странах африканского Магриба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Военные задержали четырех боевиков, занимавшихся перевозкой оружия и боеприпасов. Также в руки военных попали несколько складов оружия радикалов, оборудованных в глухих районах вблизи государственной границы.

Кроме того, подразделения ННА ликвидировали маршрут поставок наркотиков с территории Марокко и арестовали большой груз наркотических веществ.

«Аль-Каида"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.