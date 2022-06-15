Ростов-на-Дону, , 14:43 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме, работа которого началась в городе на Неве 15 июня, Ростовская область представила инструменты государственной поддержки инвесторов, бизнеса, инвестиционных проектов на Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

Ростовская область. Гармония инвестиционных инструментов ipa-don.ru

Слоган оригинальной экспозиции донского края звучит так: «Ростовская область. Гармония инвестиционных инструментов». Авторы оформления выставки объединили термины из сферы экономики и искусства. Центральным арт-объектом стала стилизованная сцена с оркестром и хором. Музыкальные инструменты выступают в качестве визуализации инструментов инвестиционной привлекательности Ростовской области, поддержки инвесторов.

«Региональная составляющая национальных проектов России представлена в образе фортепиано, у которого несколько клавиатур, что отражает взаимосвязь и синергию национальных проектов. Музыкальные инструменты также визуализируют преференциальные режимы (ТОСЭР, СПИК, РИП, СЗПК), налоговые льготы и другие инструменты государственной поддержки инвесторов. У каждого инструмента в оркестре — своя нотная партия, но все — хорошо сыграны, что и позволяет гармонизировать инвестиционный климат», — уточнили в АИР.

На выставке выступит интерактивный хор, в состав которого вошли император Пётр I и философ Конфуций, русский ученый Михаил Ломоносов, основоположник теории экономических циклов Николай Кондратьев, немецкий философ Карл Маркс и уроженцы Дона — писатели Антон Чехов, Михаил Шолохов.

Представлены также живописные работы донских художников.

ИА REGNUM сообщало, что не менее десяти соглашений, в том числе инвестиционных, намерены подписать власти Ростовской области на полях юбилейного Петербургского международного экономического форума. Донскую делегацию возглавил губернатор Василий Голубев.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские власти намерены подписать более десяти соглашений на ПМЭФ