Лондон, 15 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Клавишник Джо Армон-Джонс из британского джаз-коллектива Ezra Collective выпустил официальный релиз своей совместной работы с хип-хоп-исполнителем Asheber под названием No Weapon. Об этом 14 июня информирует музыкант в своих социальных сетях.

Скриншот из видеоресурса Джо Арман-Джонс в новом видеоклипе

Армон-Джонс и Asheber включали песню No Weapon в предыдущие концертные сеты.

В записи композиции приняли участие Мозес Бойд (ударные), Нубия Гарсия и Джеймс Моллисон (саксофон), Оскар Джером (гитара) и Дилан Джонс (труба). Вся прибыль от продаж песни будет передана в фонд One Voice Community Collective.