Каир, , 14:34 — REGNUM Египет, Израиль и Европейский союз 15 июня подписали соглашение об увеличении продаж сжиженного природного газа странам ЕС, которые стремятся снизить зависимость от поставок энергоресурсов из России, сообщает Associated Press.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, соглашение, подписанное в пятизвездочном отеле в Каире, предусматривает, что Израиль будет отправлять больше газа через Египет, который располагает мощностями для его сжижения для экспорта по морю.

«Какой особенный момент, — сказала фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с министрами энергетики Египта и Израиля. — Я горячо приветствую подписание этого исторического соглашения».

Она также сказала, что соглашение является частью усилий Европы по диверсификации источников энергии и импорту углеводородов не из России, а от «других надежных поставщиков».

ЕС поможет Египту и Израилю увеличить добычу и разведку газа в их территориальных водах. Сколько именно газа ЕС будет импортировать из Израиля или Египта, пока неясно.

В 2021 году Европейский союз ввозил около 40% своего газа из России, и это осложнило для него введение санкций против Москвы в связи с ее продолжающейся операцией на Украине.

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