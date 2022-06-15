Лос-Анджелес, США, , 14:31 — REGNUM Сценаристка Дженни Клейн подписала контракт на создание контента для компании Entertainment One. Об этом 15 июня пишет Deadline.

«Могучие рейнджеры» Цитата из т/с «Могучие рейнджеры» 1993-1995

В рамках контракта Клейн выступит шоураннером сериала «Могучие рейнджеры», производством которого в настоящее время занимается сервис Netflix. Она будет сотрудничать с Джонатаном Энтвистлом, который курирует вселенную «Могучих рейнджеров» для платформы.

ИА REGNUM напоминает, что Дженни Клейн выступала в качестве сценаристки в нескольких сериалах. Среди её проектов значатся шоу «Сверхъестественное», «Ведьмак» и «Джессика Джонс».

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