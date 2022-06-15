Синджар, Ирак, 15 июня, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Беспилотник ВВС Турции атаковал членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Ирака. Об этом 15 июня сообщает Shafaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным журналистов, удар был нанесён по городу Синджар в провинции Нейнава. Под обстрел попал жилой дом в районе Сунуни. В результате удара погиб один человек и ещё четверо получили ранения.

Отмечается, что в ближайшее время число пострадавших может возрасти. Спасательные мероприятия и разбор завалов продолжаются.

Ранее вооружённые силы Турции начали военную операцию «Сжатый кулак», направленную на ликвидацию партизан «Рабочей партии Курдистана».