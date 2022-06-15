Донецк, 15 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел населённых пунктов Гольмовский и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 12:25 зафиксирована атака с позиций в Дылеевке. По Гольмовскому выпущено девять снарядов калибра 152 мм.

В 12:40 из Новгородского по Пантелеймоновке боевики выпустили пять снарядов калибра 152 мм.