Москва, 15 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о праве на получение вида на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и их семей, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По общим правилам до получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить не менее одного года по разрешению на временное проживание, которое выдается в пределах ежегодно утверждаемой правительством квоты.

Законом иностранным IT-специалистам, привлекаемым для работы в аккредитованных организациях, предоставляется возможность получения вида на жительство в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание.

Нововведения также позволят членам их семей получить в упрощенном порядке вид на жительство.

Также предусматривается, что в целях обеспечения национальной безопасности, решения иных задач внутренней и внешней политики особенности правового положения отдельных категорий иностранных граждан, носящие временный характер, могут определяться указами президента РФ.