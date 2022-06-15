Атланта, США, 15 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Известные актёры Николь Кидман и Зак Эфрон исполнят главные роли в новой комедийной ленте, производством которой займётся Netflix. Об этом 14 июня сообщило издание Deadline.

Кадр из трейлера Николь Кидман и Зак Эфрон в фильме «Газетчик» режиссёра Ли Дэниелса.

Сюжет предстоящей картины пока что не раскрывается, однако известно, что пост режиссёра займёт Ричард ЛаГравенезе («Мостов округа Мэдисон»). Съёмки самого фильма планируют начать в Атланте (США) в 2022 году.

Напомним, в 2012 году Николь Кидман и Зак Эфрон вместе снимались в драме «Газетчик». Режиссёром фильма выступил Ли Дэниелс («Дровосек»).