Зарандж, Афганистан, 15 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Жители афганской провинции Нимроз заявляют о том, что они устали от роста числа вооружённых грабежей в провинции. Об этом пишет газета «8 Собх».

(сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael Bracken Жители Афганистана

Некоторые жители провинции говорят, что количество ограблений в провинции растёт как никогда, и ежедневно деньги и имущество людей подвергаются разграблению.

Один из жителей Заранджа утверждает, что неоднократно был свидетелем того, как вооружённые люди грабили жителей.

Люди задаются вопросом: кто при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осмеливается совершать в городе вооруженные ограбления?