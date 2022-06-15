Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Азербайджан, включающий встречи с главой государства и главой МИД, запланирован на 23–24 июня. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила 15 июня в ходе брифинга на полях ПМЭФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Она рассказала, что 23 и 24 июня Лавров будет находиться в Азербайджане с рабочим визитом. В ходе визита запланированы переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, ожидается встреча с президентом Ильхамом Алиевым.

«Имеется ввиду рассмотреть весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что в планах также — обсуждение и рассмотрение ряда региональных и международных сюжетов. Особое внимание будет уделено реализации трёхсторонних договоренностей между Москвой, Ереваном и Баку.

Читайте также: Захарова рассказала о работе по назначению послов России в ДНР и ЛНР