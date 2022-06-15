Пуск южнокорейской ракеты «Нури» перенесли из-за технических проблем — KARI
Сеул, 15 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Запуск первой южнокорейской космической ракеты-носителя «Нури» (KSLV–II), запланированный на 16 июня, отложен на неопределённое время из-за технических проблем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института аэрокосмических исследований (KARI).
Согласно опубликованным данным, датчик в баке с окислителем показал отклонения от нормы.
Сообщается, что ракета будет возвращена обратно в сборочный цех для технического осмотра.
Новая дата запуска будет определена после установления причин сбоев и их устранения.
Изначально запуск ракеты планировался на 15 июня, однако его пришлось отложить из-за сильного ветра на стартовой площадке.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в вертикальное положение ракету привели до полудня.