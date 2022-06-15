Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Мурманская делегация планирует заключить на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) десяток соглашений. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Министерство информационной политики Мурманской области Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2021

«В ближайшие три дня заключим десяток соглашений с компаниями, приму участие в сессиях по развитию Арктики, и конечно же, главным событием станет панельная сессия 17 июня с участием Владимира Владимировича Путина», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, двойным выстрелом с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в полдень 15 июня символически открылся Петербургский международный экономический форум 2022 года.